Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Saraç, doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 100 tematik alanda iki bin öğrenciye yönelik ilk defa uygulanan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı”ndan faydalanan öğrenci sayısının 4 bin 250’nin üzerine çıktığını belirterek “Bu öğrencilerimizin yüzde 65’i kız öğrencilerden oluşuyor” dedi. Saraç “Yükseköğretim Kurumu sayımız 207, öğrenci sayımız 8 milyona yaklaştı. Öğretim elemanı sayımız ise 82 bin 487’si öğretim üyesi olmak üzere 168 bin 326. Kadın öğretim üyesi sayımız ise 75 bin. Bu rakamlar, sayısal büyümeyi gösteriyor” diye konuştu.

TOPLAM 97 BİN DOKTORALI ÖĞRENCİ

Başkan Saraç ayrıca Türkiye’deki üniversitelerde 43 bin 650’si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını söyledi. Bunların bir kısmının araştırma görevlisi statüsünde, bazılarının kendi kadrosunun dışında başka bir üniversitede doktorasını yaptığını, bir bölümünün de başka işte çalıştığını anlatan Saraç, bütün bu öğrencilerin kendileri, akademi ve memleket için çok önemli olduğuna değindi.