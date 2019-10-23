Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanca dersini ilginç ve farklı metotlarla öğretici hâle getirmek amacıyla hazırlanan etkinlikte 10. sınıf öğrencileri ilk olarak Alman Kültür Merkezinin düzenlediği “İstanbul Beyoğlu’nda Alman İzleri” adlı keşif gezisinde yer aldılar. Gezinin ardından öğrenciler çalışma gruplarına ayrılarak etkinliğin üç aşamalı kısmına geçtiler.

Öğrencilerle soru cevap yapıldı

İlk iki aşamada kendilerine verilen soruların cevaplarını enstitü içinde arayan öğrenciler üçüncü aşamada ise keşif turuna çıkarak İstiklal Caddesi’nde yer alan “Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı” ile ilgili soruların cevaplarını ellerindeki yönergeleri kullanarak buldular.

“Öğrenciler birçok yabancı dil öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar”

Yabancı dil eğitimini faydalı ve keyifli etkinliklerle desteklediklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Yabancı dil eğitimimizde İngilizce’nin yanı sıra Almanca ve İspanyolca eğitimi de veriyoruz. Öğrencilerimiz gelecekteki kariyerleri için şimdiden yabancı dil konusunda donanımlarını tamamlıyorlar” dedi.

Eğitim yılı boyunca yabancı dili sevdirmek adına geziler, yarışmalar, seminerler gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Yeltekin, organizasyonların hazırlanmasında emeği geçen yabancı dil zümresi öğretmenlerine teşekkür etti.