Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın belirlenen sayıda öğretmen ihtiyacı olduğunu, bu sayının da mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışıldığını dile getiren Selçuk, şöyle konuştu: Ama sandıkları kadar bir tek benim imzamla olmuyor. Bu bir kabine meselesi, maliyet meselesi, çalışma bakanlığıyla ilgili bir konu ve hükûmet meselesi. Bizim bu konudaki beklentimiz olabildiğinde yüksek kapasitede atama imkânı oluşturabilmek. Bunun için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla görüşüyoruz. Aslında rakamlarla ilgili son aşamaya da geldik. Çalışmalar bitmek üzere bürokrat düzeyinde. Aslında çok az branşta öğretmen ihtiyacımız var. Sistem doymuş vaziyette. Bu yüzden YÖK’le beraber tedbirler almaya çalışıyoruz. Eğitim fakültesi kontenjanlarını yüzde 10 daralttık. Seneye tekrar daraltıp, ihtiyaca göre mezun sayısını ayarlayacağız.