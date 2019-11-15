Öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri maksadıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde ‘http://aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden görebilirsiniz” ifadesini kullandı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) da ilk ara tatilde öğrencilere yönelik “18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı”nı hazırladı.
Karnesiz ilk ara tatil bugün başlıyor
15.11.2019 - 06:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım’da yapacak.
Etiketler : ara tatil,sömestr,okul tatili,
662704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/662704.aspx
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