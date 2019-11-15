Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri maksadıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde ‘http://aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden görebilirsiniz” ifadesini kullandı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) da ilk ara tatilde öğrencilere yönelik “18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı”nı hazırladı.