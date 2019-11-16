Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda 2023 Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı kapsamında öğretim programlarının uygulamalı yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini vurguladı. Selçuk’un sunumunda dikkat çeken sözleri özetle şöyle...

∂ Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerimizin burs/öğrenim kredi ödemeleri yüzde 10 atışla 500 TL’den 550 TL’ye çıkarılacak. Yüksek lisans öğrencileri için bin 100 TL, doktora öğrencileri için de bin 650 TL öğrenim kredisi ödemesi yapılacak.

∂ Elektronik sınav uygulamasını da yaygınlaştırıyoruz. Ankara’da hizmete giren Esenboğa e-Sınav Merkezinde aynı anda 5 bin aday elektronik imtihana girebilecek.

∂ FATİH Projesi kapsamında 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 700 okul için 11 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacak.

∂ Yabancı dil eğitiminde yeni dil eğitim programları uygulanması planlanıyor. Bu çerçevede ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ‘Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı’, beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar ‘Farklılaştırılmış Eğitim Modeli’ uygulanacak. Dokuzuncu sınıftan 12. sınıfa kadar ise lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce Modeliyle’ dil becerisi geliştirilecek.