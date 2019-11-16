Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanat, spor, kültür ve bilimle alakalı aktiviteler düzenlenecek. Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. Ankara’da Çankaya Gökçe Karataş İlkokulu üçüncü sınıf öğrencilerinden Ege Göncü “Okullar tatil olduğu için biraz daha geç yatma şansım olacak. Tatilde hem dinleneceğim hem de oyunlar oynayıp spor yapabileceğim. Sportif etkinliklere katılacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yetkililerden gelen uyarılara rağmen öğrencilere aşırı şekilde ödev verilmesi hem çocukların hem de ebeveynlerin tepkisini çekti. Veliler “Ödevlerin çoğunu birlikte yapıyoruz. Bu çocuklar, tatil mi yapacak ders mi çalışacak? O zaman 1 haftalık tatilin ne anlamı var?” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.