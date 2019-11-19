Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak, çalışanların yüzde 59’unun yüksek maaşlı bir iş için gerekli beceri ve eğitime sahip olmakla ilgili kaygı duyduğunu söyledi ve ekledi: 2023’te Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3,5 milyonunun STEM istihdamı yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olacak. Bu rakamlar da bize iş dünyasında yaşanması muhtemel dönüşümü gözler önüne seriyor. Yaptığımız araştırmada çalışanların yüzde 55’inin otomasyon veya diğer yenilikler nedeniyle bireye ihtiyaç kalmayacağı yönünde kaygılandıklarını gösteriyor.