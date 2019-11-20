Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer  alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, MEB Bilgi  İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi.

Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir  öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin  bilgileri içeriyor.
 
Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not,  nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler,  haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.
 
 Velilere bildirim gelecek
 
Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını  kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını  hedefliyor.
 
Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı  deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının  alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı.
 
Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği  kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında  velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin  iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.
 
 MEB bilişim sistemlerini tek platformda birleştirmişti 
 
 MEB sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik  ortamda yaparak e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı  (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemler  kullanıyor.
 
Daha önce her bir sisteme farklı platformlardan giriş yapılırken bu  yıl yapılan iyileştirmeyle MEB'in elektronik hizmetlerinin tamamına aynı  platformdan ve tek bir şifreyle girilebilmesi sağlanmıştı.
 
Ayrıca söz konusu platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı  için e-Devlet şifrelerinin de kullanabilmesine imkan tanınmıştı.
 
Çalışmalar, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "mevcut bilgi sistemlerinin  entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin  iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş  yükünün azaltılması" hedefi doğrultusunda yapılıyor.