Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi.

Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor.



Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.



Velilere bildirim gelecek



Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor.



Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı.



Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.



MEB bilişim sistemlerini tek platformda birleştirmişti



MEB sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yaparak e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemler kullanıyor.



Daha önce her bir sisteme farklı platformlardan giriş yapılırken bu yıl yapılan iyileştirmeyle MEB'in elektronik hizmetlerinin tamamına aynı platformdan ve tek bir şifreyle girilebilmesi sağlanmıştı.



Ayrıca söz konusu platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifrelerinin de kullanabilmesine imkan tanınmıştı.



Çalışmalar, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması" hedefi doğrultusunda yapılıyor.