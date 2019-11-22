Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört bir yanı pes etmeyen kahraman öğretmenlerin hikayeleriyle dolu. Öyle ki onları ne engeller yıldırabiliyor ne de coğrafyanın sert koşulları Kimi nota bile bilmeyen köy okulundaki çocukları konservatuara hazırladı, kimi hayatında bilgisayar görmemiş çocuklardan teknoloji şampiyonları çıkardı. Kimi ise çobanlık yapmaktan başka şansı olmayan gençlerin kaderini değiştirdi.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye'nin fedakar öğretmenlerine vefa borcunu ödemek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 'Pes Etmeyen Kahramanlar'ın başarı hikayelerini unutturmadı Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle geçen yılın ardından bu sene de İzmir, Muş ve Şırnak'ta suyun akışını değiştiren öğretmenler bulundu, öğrencilerin kaderini değiştiren öğretmenlerin başarı sırları ortaya çıkarıldı. Anadolu'da görev yapan fark oluşturan öğretmenlerin çalışmaları sonucunda eğitim harikaları üç kısa film ile ekrana taşındı.

Üç ayrı şehirde günler süren çekimlerde kameranın karşısına geçen öğrenciler, kahramanlarının hikayelerini ve değişen hayatlarını anlattı. Maltepe Üniversitesi, 2018 yılında da Anadolu'nun dört bir yanında, zorluklara ve yokluklara rağmen pes etmemiş öğretmenlerin peşine düşmüş, altı ayrı film ile bu hikayeleri ekrana taşımıştı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, idealleri yolunda çalışan ve öğrencisinin kaderini değiştiren tüm öğretmenlerin birer hayat mimarı olduklarını söyledi. Karasar, "Öğretmen sadece bilgiyi aktaran değil, öğrencisindeki cevheri açığa çıkaran ve o cevheri işleyendir. Çocuklarımızın geleceği, öğretmenlerimizin ellerindedir. Fark oluşturan öğretmenlerin hikayelerini kısa filme çekerek, Türkiye'nin tüm cefakar ve fedakâr öğretmenlerine adamayı amaçladık." dedi.

İşte o öğretmenler ve hayatları değişen öğrencilerin hikayeleri

Gözleri engel olmadı

Muş'un Yarpuzlu Köyü Ortaokulu'nda görev yapan, yüzde 99 görme engelli Caner Keser'i, 10 yaşındaki öğrencisi İlknur Kılıç anlattı. Keser, engelli tayini hakkından yararlanmayarak Doğu'daki köy okullarında görev yapmayı kendi isteği ile seçen, idealist bir müzik öğretmeni. Öğrencilerine müziğin gücüyle yaklaşıyor, nota dahi bilmeyen çocukları eğiterek konservatuvar sınavlarını kazanmalarını sağlıyor. Muş'un Yarpuzlu Köyü'nde de hayatında ilk kez müzik öğretmeni gören çocuklarla koro kurdu, nota öğretti. Üstelik köye sazını ve piyanosunu getirtti, ilk kez enstrüman gören çocukların dünyasına ışık oldu.

5. Sınıf öğrencisi İlknur Kılıç, "Öğretmenimiz engelli olmasına rağmen biz hiçbir engel hissetmedik. O söylerdi, biz yazardık. Müziği o kadar çok sevdim ki, köyümüzde lise olmamasına rağmen Muş'daki güzel sanatlar lisesine hazırlanıyorum. Büyüdüğünde Caner öğretmeninin izinden gidip, müzik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Çobanlıktan öğretmenliğe

Şırnak'ın Balveren Beldesi'nde bir grup gönüllü köy öğretmeninin oluşturduğu harika ise; babası gibi çobanlık yapacakken, artık bir üniversite öğrencisi olan, öğretmen adayı Sevda Bayık anlattı. 90 metrekarelik bir ahırı kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren Balverenli gönüllü öğretmenler, beldenin kaderini değiştirdi. Liseyi bitirdikten sonra hayvancılıktan geçim sağlayan ailelerine yardım etmekten başka seçenekleri olmayan gençleri ikna ederek bu kütüphaneye getiren öğretmenler, yoğun bir üniversite sınavı hazırlık programı yürütüyor.

Şırnak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destek verdiği kütüphanenin gönüllü öğretmenleri Umut Bayram, Aydın Fidan, Orhan Artuç, Halide Yıldız, Aysel Yıldız, Rıdvan Artuç ve Fuat Sidar'ın hayali; beldenin tüm çocuklarının üniversite diploması alıp, meslek sahibi olması. Bu uğurda yıllardır gençleri üniversite giriş sınavına hiç bir maddi karşılık almadan hazırlıyorlar.

Kütüphane öğretmenlerinden Orhan Artuç, "Biz köyümüze bir hizmette bulunmak istedik. Kendi imkanlarımızla sıra, tahta, kitap ve testleri temin ettik. Üniversiteye her yıl 20-25 öğrenci gönderiyoruz. Haftada beş gün çocuklarımız burada ders görüyor. Çocuklarımızı üniversiteli yapıyoruz" dedi.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

İzmir'in Gaziemir ilçesinde daha çok dar gelirli ailelerin yaşadığı bir mahallede bulunan Anafartalar İlkokulu'nu adeta baştan oluşturan Okul Müdürü Samet Başkonuş'u ise, 11 yaşındaki öğrencisi Ali Demir anlattı.

Başkonuş, yıkık dökük okul binasını bağışlarla baştan aşağı yeniletti, kütüphane, spor ve sanat atölyeleri açtı, hayatlarında bilgisayar görmemiş çocukları robotik, web tasarım ve kodlama yarışmalarında Türkiye şampiyonu yaptı. Avrupa'da 300 okulla işbirliği yaparak, öğrencilerinin dünyaya açılmasını sağladı. Semtteki Suriyeli çocukları okula kayıt ettirdi. Sokakta yaşayan bin 200'den fazla çocuğa projeleriyle ulaştı. Ve ‘Eğitimin Nobel'i olarak anılan Global Öğretmen Ödülü'nün 2019 yılı finalistleri arasına girerek ‘Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni'nden biri seçildi.

Başkonuş, başarısının sırrını şu sözlerle anlattı: "Bu okulda, bu mahallede okuyan, bu semtin öğrencilerinin hiçbirisinin; özel okullarda okuyan herhangi bir öğrenciden tek bir eksiği yok. Ben bir öğretmen olarak sadece eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya çalışıyorum. Meslektaşlarına tavsiye etmek istediğim; öğretmenlerin çocukları sevmeleridir. Çocukların gözündeki ışığı görmeye çalışmalarıdır. Çocuğun içerisindeki cevheri dışarıya çıkarmasıdır."