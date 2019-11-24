Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

50 YILDIR DERS VERİYOR

İzmir’de öğretmenlik yapan Aynur İskender, ilkokul öğretmenini örnek alarak bu mesleği seçti. 25 yıllık kamu görevinin ardından 25 senedir de özel okullarda öğretmenlik yapan Aynur İskender, hem öğrencilerini hem meslektaşlarını eğitiyor. İki çocuk ve bir torun sahibi İskender, öğretmenlik mesleğini çok severek yaptığını tam anlamıyla emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Öğretmen İskender “Ben hâlâ kaçıncı karne dönemidir bilmem. Genç meslektaşlarıma önerim

şu; bir kere kim olursanız olun yaptığınız işi yüreğiniz ile yapın” diye konuştu.

ÖĞRETMEYE GELDİM ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Ağrı’da ilk görev yeri olan köy okulunda hem müdür yetkili hem de öğretmen olarak çalışan Gamze Çal, okulun temizliğini yapıp kış aylarında sobasını da yakarak öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlıyor. Öğretmen Gamze Çal “Burada bir aile gibiyiz. Bu çocukların gözlerindeki ışıltı olduğu sürece bu mesleği severek yapmaya devam edeceğim. Daha önce hiç soba yakmamıştım. Öğrencilerim ve velilerim öğretti. Öğretmenlik yapmaya geldim ama burada hayata dair çok fazla şey öğrendim” diye konuştu.

ÇATIŞMA SESLERİ DUYULMASIN DİYE MÜZİK AÇIYORDUK

Kilis’te, Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapan öğretmenler, terör saldırılarının olduğu dönemde bile öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmaması amacıyla cansiparane çalışma ortaya koydu. Anaokulu öğretmeni Fatma Duman “Çatışmalarda çocuklar sesleri duymasın diye müzik açıp dans ettiğimiz oluyordu. Zorlu bir süreçti ama ordumuz sayesinde hepsini atlattık” dedi. Sınıf öğretmeni İlknur Karagöz “Biz öğretmenlerin görevi zor şartlar altında bile olsa eğitim öğretimi aksatmamaktır. Biz bunu öğrencilerimizle çok güzel bir şekilde her durumda başarıyoruz” diye konuştu. Kilis’in Afrin sınırındaki Hisar köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Sibel Özay da şehit asker adına kütüphane kurdu.