Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İlköğretimde, 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayı 16’ya düştü. Ortaöğretim düzeyinde ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına 18 öğrenci düşerken bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11 oldu. Öte yandan, ilköğretimde 2002-2003 eğitim öğretim yılında sınıf başına 36 öğrenci düşerken bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 24’e indirildi. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim öğretim yılında 30 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 20 olarak belirlendi. Bakanlık bünyesinde göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşı 2002’de 470 lira iken 1 Temmuz 2019 itibarıyla 3 bin 910 liraya, aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti de 165 liradan 980 liraya yükseltildi. Böylece bir öğretmenin 2002’de ek ders ücreti ile 635 lira olan maaşı, bu yıl 4 bin 890 liraya çıktı.