Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bünyesinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yer alan AÜ Açıköğretim Sistemi, 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla 1 milyon 49 bin 227 öğrenci sayısına ulaştı. AÜ’nün sistemine yurt dışındaki pek çok üniversiteden talep geliyor. “Dijital dünyada ‘sınıf’ kavramı yok” diyen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı şunları söyledi: Şu anda dijital teknolojinin Türkiye’de öncü kurumuyuz. İnsanları dört duvar arasına sokup eğitim verme imkânı gittikçe azaldığı için üniversiteyi kişilerin ayağına getiriyoruz. Açıköğretimde videodan oyunlara, testlerden soru çözüm platformlarına kadar pek çok eleman bulunuyor. Kanada’dan bir üniversite heyeti, dijital eğitim konusunda bizimle anlaşma yapmak için gelecek. Hindistan ve Pakistan ile görüşmelerimiz sürüyor.