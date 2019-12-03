Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ŞANLIURFA-MARDİN

Teknolojide tüketimin hızlanmasının ardından üretime duyulan ihtiyaç arttı. “Yeni Endüstri Devrimi” olarak adlandırılan Maker Hareketi günden güne büyüyor... Maker Hareketi ile öğrenmenin yanı sıra çocuklar teknik bilgiyi uygulayıp, deneyimliyor. Kuveyt Türk, bu bakış açısıyla ‘Niçin kendi ürünlerimizi kendimiz yapmayalım’ diyerek, geçtiğimiz sene 1.010 Kâşif Projesi’ni hayata geçirdi. Türk Kızılay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen projede Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürülüyor. Çalışmada ana hedef kitleyi, devlet okullarında ortaokul çağındaki çocuklar oluşturuyor. Şu ana kadar ülkemizin farklı coğrafyalarında yer alan 37 okulda yüzlerce meraklı kâşife ulaşıldı. Eğitimleri Kuveyt Türk ekibinden oluşan gönüllü 150 kişi veriyor. Projede yerli firma olan MekatronikLab tarafından özel olarak tasarlanan kodlama eğitim kiti öğrencilerin en büyük yardımcısı... Eğitimin içeriğinde sokak lambası, alkışla yanan lamba, trafik ışıkları ve park sensörü gibi belirlenen yaş grubuna uygun öğretici içerikler yer alıyor. Eğitimlerin sonrasında okullara ihtiyaç kadar bilgisayar ve 20 adet kit hediye de ediliyor. Eğitim alan kâşifler ardından okul arkadaşlarına bilgileri aktarıyor. Önümüzdeki dönemde çocukların kendi tasarımlarını tanıtabileceği bir proje üzerinde de çalışılıyor.

ACAR: HEPSİ ÇOK YETENEKLİ

Kâşifler halkasına katılan son iller Şanlıurfa ve Mardin oldu. Bölgedeki eğitimlere Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Dr. Okan Acar da gönüllü eğitmen olarak katıldı. Acar “Öğrenciler teknolojiyi doğru kullanmayı öğreniyor. Gittiğimiz her şehirde öğrencilerimizin kod yazmaya büyük ilgi duyduklarına yakından şahit olduk. İmkân sunulduğunda öğrencilerimizin ne kadar yetenekli olduklarını gördük. Ne denli doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdiler” dedi.