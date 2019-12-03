Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da 2023 Eğitim Vizyonu ile “Birlikte Bir Yıl” toplantısında gelinen noktayı anlattı. Geniş katılımlı toplantıda Bakan Selçuk birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk özetle şunları söyledi: Hesap verebilmeyi çok önemsiyoruz. Geride bıraktığımız bir yılda neleri yaptığımızı anlatmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Buluşmanın mottosu direkt öğretmen. Vizyonumuzun temel taşı öğretmen vurgusunu güçlü bir şekilde yapıyoruz. Güçlü gelecekten söz ediyorsak, güçlü öğretmene ihtiyaç var. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın geleceği için tasarım ortaya koyuyor, uyguluyoruz. Toplumun desteği bize büyük güç veriyor. Şu ana kadar altyapı kurma ihtiyacımız vardı. Biraz vakit aldı. Bunu hallettik teker dönmeye başladı ve artık hızlanacak. Belirlediğimiz hedefler adım adım uyguluyoruz. Sıkıntılar oluyor ama aşa aşa yolumuza bakıyoruz. Toplumdaki beklentinin çok çok farkındayız. Ama pilot uygulama yapmadan asla bir çalışmayı hayata geçirmiyoruz. Acele ile atılan her adım yarının problemi oluyor. Çocuklarımız deneme tahtası değildir. Bu konuya çok dikkat ediyoruz.

2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. Bazı fakültelere kısıtlamalar gelecek. Bunun yanında okullara geliştirme ekipleri gelecek. Okulların eksiklerini hazırlayıp yol haritası belirleyecekler. Her konuda öğretmenlerimiz hazır ve bizden sadece ‘Hadi’ dememizi bekliyorlar. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağını da Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. 2040’larda dünyada beklenen dördüncü kırılma yaşanacak. Bugün ilkokulda o zaman iş dünyasında olan çocuklar, ‘Siz bizi nasıl hazırladınız?’ diye sorduklarında ne diyeceğimizi biliyoruz.

BEYAZ ÖNLÜK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Geçtiğimiz günlerde yeni tasarlanan öğretmen önlüklerimizi tanıttık. ‘Bu kadar sorun varken öncelik bu değil’ diyenler oldu. Evet, öncelik bunlar. Küçük girişimler önemli. Masanın güzelleşmesi için bazen bir örtü bazen de bir mum oldukça kıymetli. Olayı genel olarak ele almayı önemsiyoruz.

MESLEK LİSELERİNE YOĞUNLAŞACAĞIZ

Meslek liselerinde doluluğu bir yıl içinde %35’lerden %65’lere kadar çıkardık. Birçok kurumla iş birliğine gidip ihtiyaç olan alanlar için meslek liseleri açtık açmaya devam ediyoruz. Her yerden işbirliği protokol teklifleri geliyor. Bu hadisenin üstüne daha çok gideceğiz. Destek bekliyoruz.

PISA’dan iyi haberler bekliyorum

15 yaş grubundaki öğrencileri kapsayan uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’nın açıklaması öncesi Selçuk “PISA’dan iyi haberler bekliyorum” dedi.