Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Beyin temelli öğrenmede disiplin ve eğlencenin bir arada olması gerektiğinin söyleyen Tarhan “Dikkat ederseniz öğrenciler, bazı öğretmenlerin dersine severek gelir. Öğrencinin dersi ve öğretmeni sevmesi için öğretmen de öğrenciyi ve dersi sevmesi lazım. Uygulamalı derslerin artırılması gerekir. Bunun için de öğreticilerin buna inanması önemli. Biz toplum olarak değişime açık bir toplumuz. Beyin temelli öğrenmenin pratik uygulamasının başarılı olacağına inanıyorum. Herkesin kendi alanında bunu yapması gerekir” dedi.