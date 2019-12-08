Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl “Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hâle Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı. Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi. Tasnifin ardından okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde ise 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi hazır bulundu. Ayrıca yaya devriyeler ve motorize ekipler, okul çevrelerinde denetim yaptı. Tedbirler sayesinde, okul çevrelerinde bir önceki dönemle kıyaslandığında yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 11,3 azalma sağlandı. Güvenlik önlemleri bu eğitim-öğretim döneminde de devam etti. Ekim ve kasımda, bir önceki dönemin aynı aylarına göre suç oranlarında yüzde 25,1 azalma kaydedildi. İrfan Çalışkan ANKARA İHA