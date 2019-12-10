Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

180’i hukuk olmak üzere eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına araştırma görevlisi kadrosu için tayin izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak. Gerçekleşen planlamayla iki sene sonra kadro eksikliği büyük ölçüde giderilecek.

Üç üniversiteye rektör aranıyor

YÖK, üç üniversiteye rektör tayin edecek. Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri rektör adaylığı için 20 Aralık tarihine kadar başvurulabilecek.