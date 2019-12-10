Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dal şunları söyledi: Öğretmenlerin 12 aylık sözleşmesine yönelik maaşların sağlıklı bir şekilde ödenmesi için mutlaka okul açılışlarına teminat şartı getirilmeli. Bu yıl itibarıyla öğrenci sayısı yaklaşık 1,5 milyona çıktı ama boş kontenjanlar daha fazla arttı. Şu an özel okulların 3 milyon 800 binlik kontenjanlarının yaklaşık yüzde 60’ı boş. Hem velilerden hem de eğitimcilerden, yaşanan sıkıntılara yönelik çokça telefon alıyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre bu senenin sonuna kadar 100 civarında özel okul, kapısına kilit vurabilir. Çünkü 500 kişilik okulda 50-60 öğrenciyle süreci kurtarmaya çalışıyorlar.

Devir açıklaması

Son günlerde öğretmenlere maaş ödemesi yapılmadığı için gündeme gelen Doğa Koleji, açıklama yaptı. Açıklamada öğrenci, veli ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek “Alıcı kurumla görüşmeler hâlen devam etmektedir. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır” denildi.