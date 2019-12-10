Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bali gençlere eğitim ve iş hayatından hatıralar anlatarak tavsiyelerde bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) okuduğu dönemde beş sömestir şeref listesine girdiğini anlatan Bali bunun sebebini “Atılmaktan korktuğum için şeref listesine girdim. Dozunda kaygı başarıyı getirir” sözleriyle açıkladı. Adnan Bali, şimdiki gençlerin zekâlarını gereğinden fazla önemsediğini ama antrenman yapmadıklarını, hayatın zekilerden çok disiplinlileri, sebat edenleri ve süreklilik gösterenleri ödüllendirdiğini söyledi. Bali “Bu jenerasyon fark oluşturmadan, fark görmek istiyor. Türk toplumu kadar mazeret oluşturan toplum yoktur. Kafanızı mazerete değil, maharete yorun” sözleriyle eleştirdi. Sosyal medyanın normalde canciğer olacak insanları seçilmiş konular üzerinden kışkırttığını söyleyen Bali “Aşırı politize, sloganvari bir dünyanın esiri olmayın. Kendi kişisel gelişiminizi tamamlamadan dünyayı kurtarmaya çalışmayın. Sonra siz de kurtarılacaklar arasına girersiniz” dedi.