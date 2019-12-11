Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak. Peki hangi alanda alacak? Merak edenler İTÜ öğretim elemanı alımı, İTÜ eleman alımı başvuru detaylarını araştırıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi eleman alımı detayları... Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

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