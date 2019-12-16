Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk, Doğa Koleji’nde yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak, “Bu tür işler, hemen açtım kapattım biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunun dikkate alınması ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya karşı bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi. Selçuk, ilkokul öğrencisi Mert Yağız’ın ölümüyle gündeme gelen okul kantinlerindeki yiyeceklere ilişkin olarak, “Mevzuat, kantinde cips, kola benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını ortaya koyuyor. ‘Biz gereken denetimi yaptık ve bizim problemimiz bitti’ diyemeyiz. Yasak olmasına rağmen bu yapılıyorsa eksik yaptığımız bazı işler var demektir” açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk, ayrıca şubatta 750 engelli öğretmenin kadroya katılacağı müjdesini de verdi.