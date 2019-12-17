Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Sözleşmeli Personel alınacak. Tekniker kadrosuna başvurmak isteyen adayların 13 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden  temin edebilecekleri başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İşte Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı ayrıntıları

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