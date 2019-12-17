Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Sözleşmeli Personel alınacak. Tekniker kadrosuna başvurmak isteyen adayların 13 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden temin edebilecekleri başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İşte Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı ayrıntıları
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü personel alacak | Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı
17.12.2019 - 00:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü personel alacak. Peki detayları neler? İşte Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı ayrıntıları
Etiketler : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü,
669165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/669165.aspx
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