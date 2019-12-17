Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşinin de destek verdiği anne Fatma Dilbaz, ev işlerinden kalan zamanlarda kızıyla derslerine evinde devam ediyor. Kursa gelirken çok mutlu olduğunu belirten Dilbaz “Kendi irade ve isteğimle her gün buradayım. Benim için okumak, öğrenmek kısacası eğitim mutluluk. Kızım sayesinde yarım kalan hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Hem ona destek olmak hem de içimdeki üniversite aşkını yeniden canlandırmak için kursa başladım. Kızım üniversiteye hazırlanınca bana da cesaret geldi” dedi.

Annesi ile YKS’ye hazırlanan Dilâra Dilbaz da sınavdan güzel bir puan almayı hedeflediğini söyledi. Dilâra Dilbaz “İnşallah aynı üniversiteyi kazanıp birlikte okuruz” diye konuştu.