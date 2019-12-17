Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Karaman’ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler’e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi, yükseköğrenim mezunu nüfusuyla dikkati çekiyor. Her hanede en az iki öğretmenin olduğu köyde eğitime oldukça önem veriliyor. Emekli olduktan sonra köye yerleşen birçok yükseköğrenim mezunu vaktinin birçoğunu köyün kahvesinde kitap okuyarak geçiriyor. Eğitimin önemine vurgu yapan Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan şunları söyledi: Buralarda herkes köylerini terk ederken, Esentepe’nin halkı emekli olduğunda mutlaka köylerine gelir. Bu köyde hemen hemen herkes üniversite mezunudur. Mahalle 250 hane. Her hanede en az iki öğretmen var. Bu köyden yetişen öğretmen sayısı 500’den fazla, 60 kadar da doktorumuz var. Köydeki vatandaşın mahkemeyle hiç işi olmaz. Kavga, dövüş, yüz kızartıcı suç olmamıştır. Kolluk kuvvetleri çay içmeye gelir. Bu, eğitimin bir sonucu... Bizim köyümüzde insanlar dedikodu yapmaz. İmece usulü, ‘Çocuklarımıza nasıl burs veririz’ onu konuşurlar. Öğretmeni, emeklisi herkes ‘Bir fazla nasıl üretirim’ onu düşünür. Köyden birinin çocuğu üniversiteyi kazandığında ona mutlaka destek olunur.



İçlerinde liseli çok az

Sevim Doğan, hemşirelikten emekli olduktan sonra köyüne yerleşmeyi tercih edenlerden... “Köyde lise mezunu elle sayılacak kadar az” diyen Doğan “Bizim kahvemize herkes gelir. Burada kitaplık var. Gelir kitabımızı okur, gelişmeleri tartışırız”dedi.