Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Sarıkaya, düzenli olarak çalışmaya devam ettiğini yurt dışında yapılacak turnuvalarda madalya almak istediğini söyledi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bera’nın genç yaşına rağmen önemli başarılar elde ettiğini ve gelecek adına güzel sinyaller verdiğini ifade eden Yeltekin, “Bera, millî forma ile birçok başarıya imza atacak potansiyele sahip bir sporcu. Ayrıca onun akademik başarısını da önemsiyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Alacağı güzel sonuçlarla adını spor tarihimize yazdırabilir” diye konuştu. İHA