Hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Sarıkaya, düzenli olarak çalışmaya devam ettiğini yurt dışında yapılacak turnuvalarda madalya almak istediğini söyledi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bera’nın genç yaşına rağmen önemli başarılar elde ettiğini ve gelecek adına güzel sinyaller verdiğini ifade eden Yeltekin, “Bera, millî forma ile birçok başarıya imza atacak potansiyele sahip bir sporcu. Ayrıca onun akademik başarısını da önemsiyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Alacağı güzel sonuçlarla adını spor tarihimize yazdırabilir” diye konuştu. İHA
İhlas Koleji öğrencisinden yüzmede dört Türkiye şampiyonluğu
20.12.2019 - 06:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü Yüzme Kompleksi’nde 316 kulüpten bin 153 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya; 50 ve 100 metre sırtüstü ile 100 ve 200 metre karışık stillerde şampiyon oldu.
Etiketler : Bera Kayra Sarıkaya,
669820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/669820.aspx
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