Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, fertlerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak 13 yılda 164 projeye 26 milyon TL’yi aşkın destek verdiklerini bildiren Sabancı Vakfı Genel Müdiresi Nevgül Bilsel Safkan “Birlikte yol aldığımız sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yüz binlerce bireyin hayatına dokunduk. Hibe Programı’nın yeni döneminde, yeni projeleri heyecanla bekliyor ve çözümün bir parçası olmanın memnuniyetini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.