Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı bölüme ya da başka üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen üniversite öğrencilerinin beklediği yatay geçiş dönemi 29 Kasım'da başladı. Başvurular devam ederken Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş yatay geçiş ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Her yıl binlerce gencin yeniden üniversite sınavına girmesinden dolayı Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) harekete geçerek yatay geçiş şartlarını daha uygun hale getirdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Altuntaş, tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Genel ağırlıklı not ortalamasının dışında merkezi yerleştirme puanıyla da yatay geçişin mümkün olduğunu belirten Altuntaş, “Şu an çok güzel bir sistem var. Merkezi yerleştirme puanınız o üniversitenin ilgili yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksek ise yatay geçiş yapma hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca yatay geçiş kontenjanları da eski dönemlere nazaran daha yüksek” dedi.

En fazla hangi bölümlere geçiş olacak?

Merkezi yerleştirme döneminde hangi bölüm en fazla tercih aldıysa yatay geçişte de o bölümün fazla tercih alacağını bildiren Altuntaş şöyle konuştu:

“Özellikle psikoloji ve bilişim eksenli bölümler ile ön lisanstaki sağlık programlarında tercih fazla olabilir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinde üniversiteler arası yatay geçiş muhakkak olacaktır. Ancak bir kriter daha var. O yıl ki yerleştirme döneminde geleceğin meslekleri olarak seçilen bölümlere önemli ölçüde yatay geçiş yapılıyor.”

Dönem aralarında devletten vakıf üniversitelerine geçiş artıyor

Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine yatay geçişin belirli açılardan avantaj oluşturabildiğini belirten Altuntaş, “Birçok veli ve öğrenciden bu yönde geri dönüşler alıyoruz. Özellikle başka bir şehre okumaya giden öğrenciler için birçok unsur birlikte düşünüldüğünde kendi şehrindeki bir vakıf üniversitesinde eğitim görmesi bir avantaj oluşturuyor. Bahar dönemleri Anadolu'daki devlet üniversitelerinin birinci sınıflarından İstanbul'daki vakıf üniversitelerine yoğun geçişlerin olduğu dönemlerdir. Birçok açıdan gittiği şehre uyum sağlayamayan öğrenci geriye dönüş yapabiliyor” diye konuştu.

Kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçiş

Bahar dönemi kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş imkânları hakkında bilgilendirmede bulunan Altuntaş, “Kurum içi yatay geçişlerde öğrenciler, merkezi sınava girdiği yılda aldığı puan ve puan türünün, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ya da genel ağırlıklı not ortalamaları ile yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası geçişlerde ön lisans programlarında merkezi yerleştirme puanı ve not ortalamasıyla, lisans programlarında da merkezi yerleştirme puanıyla geçiş yapılabilir. Yurt dışı yatay geçişlerde bahar döneminde ön lisans programlarına genel ağırlıklı not ortalamaları ile yatay geçiş yapılabilir ”dedi.

“Geçiş olanaklarımız çok cazip”

Nişantaşı Üniversitesi'ne yatay geçiş olanaklarının çok cazip olduğunu vurgulayan Altuntaş şöyle konuştu:

“Üniversitemiz uygulamaya yönelik eğitim veren bir üniversitedir. Kurulduğumuzdan beri üniversite-sanayi iş birliğini aktif bir şekilde devam ettiriyoruz. Burs olanakları geniş bir üniversiteyiz. Büyük bir kampüste onlarca uygulama laboratuvarı, atölyeler ve çok sayıda sosyal alan ile eğitim faaliyetleri sürdürülmekte. Çözüm ortaklarınca sağlanan staj imkânları, mesleki uygulama dersleri ile sektöre yönelik eğitim ve sektör temsilcilerince yönetilen dersler gibi birçok olanağımız var. Bu anlamda üniversitemize yatay geçiş olanaklarının birçok açıdan cazip olduğunu düşünüyoruz.”

Başvuru için son gün 10 Şubat

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş son olarak başvuruların 10 Şubat Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.