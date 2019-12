Türkiye Gazetesi

Eskiden üniversite okumak için Türkiye’ye sadece Türk coğrafisinden öğrenciler gelirken şimdi Sahra altı Afrika’dan başlayarak Asya’nın her köşesinden, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar hemen hemen her coğrafisinden öğrenciler Türkiye’ye akın ediyor. YTB ve kendi hesaplarıyla yurtdışından gelerek Türkiye’ye okuyan öğrenci sayısı 172 bine ulaştığı belirtildi.



Türkiye’de okuyan misafir öğrencilere Ensarlık yapanlardan olan ve ülkenin birçok ilde dernekleri ve il temsilcileri bulanan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, bir dizgi ziyareti için geldiği Eskişehir’de hem UDEF olarak yaptığı çalışmalarını anlattı hem de Türkiye’de okuyan öğrencilerin durumunu dile getirdi.

Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor

UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, UDEF çatısı altında illerde kurulduğu dernekler kapsamında yaptığı çalışmalarıyla onlara Ensarlık yaptığı dile getirirken Türkiye’de eğitim alan öğrenci sayısı 172 bin olduğu söyledi. Bolat, “Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere biz Türkçe eğitiminde, resmiyette ikamet almalarında, gerektiğinde burs gibi, kalacak yer gibi maddi ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışan bir Ensar çalışması gerçekleştiriyoruz. Derneklerimizde Türkçe öğretimi kitap tahlilleri, eğitim kampları ülke tanıtım programları ya da sportif faaliyetler gibi baktığınızda çok sayıda faaliyeti yapan bir oluşumuz. Bugün Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor; lisans, yüksek lisans, doktora. Son dönemde yüksek lisans, doktora için gelen öğrencilerin sayısı artmaya başladı yine geçmişte daha çok Ortadoğu, Balkanlar ve Türkistan coğrafyasından öğrenciler varken şuan yoğun bir şekilde Afrika’dan, Sahra altı Afrika’dan, Güney Asya’dan, Latin Amerika’dan öğrenciler gelmeye başladı ve artıyorlar. Bizler onlara ev sahipliği yapmaya çalışan bir federasyonuz” diye konuştu.

Uluslararası öğrenci Türkiye’nin milli konusudur

UDEF Başkanı uluslararası öğrenciler Türkiye’nin milli konusu olduğu dile getirerek bütün partilerin, siyasi görüşlerin üstünde bir konu olduğu belirtti. Bolat, “Bir üniversiteden bir hocamız şunları söylemişti, uluslararası öğrenciler konusu Türkiye’nin milli bir konusudur. Yani bütün partilerin, siyasi görüşlerin üstünde bir konudur çünkü Türkiye’de 172 bin uluslararası öğrenci var. Dünya’nın her bir tarafından her dinden, dilden, ırktan, renkten, mezhepten, meşrepten insan Türkiye’ye geliyor ve bu sayı daha da artacak. İnşallah 2023 hedefi 350 bin uluslararası öğrenci olması konuşuluyor hedef olarak gösteriliyor” şeklinde belirtti.

Türk halkı bu öğrencilere her zaman sahip çıkıyor

Türk halkı her yerde uluslararası öğrencilere misafirperverliği yaptığından söz eden Başkan Bolat, bu öğrencilere yönelik halkımızdan bazı taleplerde bulundu. Bolat, “Türk halkı hangi şehirden olursa olsun misafirperverdir. Bugün ülkemizde hemen hemen tüm şehirlerimizde uluslararası öğrencilerimiz var sokakta uluslararası öğrencilerimize bir saygısızlık yapılmıyor. Halkımız bu anlamda misafirperver ve kardeşlik duygusu fazla olan bir halk. Türk halkımızdan uluslararası öğrencilerimize sahip çıkmasını talep ediyoruz. Derneklerimizle ortak çalışmalarını talep ediyoruz. Bu her zaman maddi bir destek vermek değil, örneğin Türkçe öğreniminde yardımcı olabilirsiniz sanatla uğraşıyorsunuzdur uluslararası öğrencilere kendi yaptığınız faaliyetleri çalışmaları aktarabilirsiniz örneğin Hat sanatını öğretebilirsiniz, Ebru sanatını öğretebilirsiniz, uluslararası öğrencilerimize kendi kültürümüzü aktarabiliriz. Dolayısıyla Türk halkının gerek devlet kurumlarından gerek gerek sokaktaki vatandaşına kadar uluslararası öğrenciye sahip çıkma sorumluluğu yükümlülüğü var. Bu misyonundan kaynaklanıyor tarihinden kaynaklanıyor hoşgörüsünden kaynaklanıyor ülkemizin şartlarından kaynaklanıyor bu anlamda derneklerimizle beraber, Ramazanda iftar programlarımızda diğer zamanlarda diğer faaliyetlerimize destek vererek Türk halkının bu çalışmalara desteğini görmüş oluruz ve talebimiz de bu yöndedir” diye vatandaşlardan talepte bulundu.

Türkiye, geri dönen öğrencileri de unutmuyor

UDEF Başkanı, Türkiye’den mezun olan arkadaşlarıyla ülkelerinde geri gittikten sonra da Türkiye onlarla iletişimde kalırken kurulan Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) aracıyla bu öğrenciler da her zaman içlerinde Türkiye’yi yaşatıyor.

Mezun öğrenciler hakkında da konuşan Bolat, “Türkiye mezunlarımızın ülkelerinde kurduğu dernekler var yine İstanbul merkezli, Türkiye merkezli olarak Türkiye mezunlarının kurmuş olduğu Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) mevcut bu mezun derneklerin üzerinden sürekli irtibat halindeyiz. Yine Türkiye’nin yurtdışındaki misyonları, büyükelçilikleri, konsoloslukları, İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi şirketler o ülkelere gidiyorlar ve gittiklerinde de mezunlarımızla çalışmaya başladılar. Şu an hızla artan bir şekilde Türkiye mezunları Türkiye ile ilgili gerek sivil toplum kuruluşları gerek ticari iletişim işletmelerin gerek diğer bağlantıların artık kilit noktasında olmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Eskişehir’de öğrenci buluşması yapılması için yerel yönetimden destek lazım

UDEF olarak her yıl Türkiye’nin birçok ilde Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrenciler kendi kültürlerini tanıtırken Türk insanlara o kültürlerden, gelenekten, yemeklerinden tattırtıyorlar. Ancak Eskişehir’de UDEF’in derneği olan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) olarak en son 2015 yılında bu etkinliği yapılabildi. 2015 yılından sonra Eskişehir’de desteksizlikten dolayı bir türlü düzenlenemeyen öğrenci buluşması yapılabilmesi için yerel yönetimde olan belediyelerden destek gerektiği dile getirildi.



Bu konuda konuşan Bolat, yerel yönetimden destek alabilirse önümüzdeki sene yine Eskişehir’de öğrenci buluşması yapılabileceği planlıyor. Bolat, “Eskişehir en çok uluslararası öğrenciye sahip olan şehrimizden biri dolayısıyla burada öğrenci buluşması yapılması gerekiyor fakat bu sadece derneğimizin yapabileceği bir faaliyet değil. Yerel yönetimin belediyenin desteği lazım, diğer sivil toplum kuruluşlarının desteği lazım, şehirdeki diğer ticari kuruluşların desteği lazım. Bu yönde derneğimiz çalışmalarını yapıyor. 3 defa yapabildik, inşallah bu sene de yapabilmek için gayret edeceğiz. Gönlümüzden geçen, Eskişehir’de uluslararası öğrenci buluşması yapmak” şeklinde açıkladı.