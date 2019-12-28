Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de dört gün süren ve 21 okuldan 110 öğrencinin katıldığı konferansta Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Emre Çekkaya, Beraa Nazyph Gulhan, Feyzi Kerem Okur, Emir Ertuğrul Korkmaz ve Mustafa Necati Yazıcı; İhlas Kolejini temsilen delege olarak yer aldı. İhlas Koleji öğrencilerinin de içinde bulunduğu 110 öğrenciden oluşan yedi komitede gündem maddeleri ele alındı. Komiteler günümüzdeki en önemli sorunlardan olan Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliği- küresel ısınma ve tarımın yakın gelecekteki durumu, stajyerlerin ekonomi dünyasında karşılaştığı problemler, insan kaçakçılığı, sosyal medya kullanımı gibi gündem konularını tartıştılar ve sorunlar hakkında fikirler ürettiler. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada, İhlas Koleji öğrencilerinin Avrupa Gençlik Parlamentosu, Model Birleşmiş Milletler gibi platformlarda yer alarak okullarını başarıyla temsil ettiklerini söyledi.