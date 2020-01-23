Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1985 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 146 ülkeden 800’ü aşkın şirketin katıldığı eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, Bahçeşehir Üniversitesi bilim insanları liderliğinde Bahçeşehir Kolejleri teknoloji birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel gibi teknolojik ürünler ve yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Metodbox, dikkat çekti.

BAU, küresel, nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir eğitimi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Türkiye'de ve tüm dünyada nasıl uyguladığını örnekleriyle fuardaki binlerce uluslararası katılımcıyla paylaştı.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim oturumunda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz önemli açıklamalarda bulundu.

“EĞİTİMİN İÇERİĞİNİ, TEKNOLOJİSİNİ İHRAÇ EDİYORUZ”

Teknoloji ve mühendisliği buluşturan fuarda, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel; “Eğitimin içeriği, müfredatı üretilir, tüketilir, satılır… Türkiye’de daha çok “eğitim hizmeti” ön planda. Hizmet ihracatı yapılıyor yani. Ama burada, Londra’da ihraçdan kast ettiğimiz şey bu değil. Biz burada eğitimin içeriğini ihraç ediyoruz. Ve ham maddesini ithal edip, sonra o maddeyi bir ürün haline getirip, ihraç etmiyoruz. Biz kendi öğretmenlerimizle, kendi Türk mühendislerimizle eğitimin içeriğini, teknolojisini üretiyoruz. Nitekim, eğitimcilerimizle, yaklaşık 100 kişilik AR-GE ekibimizle, Bahçeşehir Üniversitesi’nin değeri akademisyenleriyle çalıştık, ürettik… Şimdi de ürettiklerimizi ihraç etmeye geldik.” dedi.

Yücel, ürettikleri eğitim teknolojileri ile ilgili de bilgi verdi. Yapay zeka temelli kişiye özel dijital öğrenme programı olan Metodbox’ı anlattı.

“YAPAY ZEKA ÖĞRENCİNİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYOR”

“Diyelim ki doktora gittiniz. Doktor size reçete yazmadan önce ne yapar? Önce bir kaç tahlil yapar, röntgeninizi çeker ondan sonra ilaç verir. Bu uygulama da tam olarak bunu yapıyor. Bunu bir çok farklı şekilde yapıyor ama ben şimdi tek bir örnekle anlatayım. Öğrenci uygulamayı tabletine, telefonuna yüklüyor. Sonra mesela geometri testi çözüyor. Test bitiminde bu yazılımın içindeki yapay zeka öğrenciye ‘Senin uzunluk ve alan hesaplamaların iyi de, senin temel eksiğin kare kökler. Sen ona çalış’ diyor. Yani zaman kaybettirmiyor. Çocuğun temel sorununu tespit edip, direkt eksik olduğu noktaya yönlendiriyor.

“YENİ NESİL ONLİNE EĞİTİM PLATFORMUMUZU DÜNYA İLE PAYLAŞIYORUZ”

Bahçeşehir Üniversitesi olarak dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show 2020’ye katılımlarının önemine değinen Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise; “Sürdürülebilir Gelecek için Küresel Eğitim ana temasında araştırma ve geliştirme yolu ile ürettiğimiz yenilikçi eğitim hizmetlerimiz ve ürünlerimizi dünyaya tanıtmak üzere Londra’dayız. BAUSTEM merkezimizin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen, patenti alınan ve şirketi de kurulan LabStar ürünümüz, üniversitemizin AR-GE ve genç girişimciliğe olan desteğinin de gurur verici bir çıktısıdır. STEM Junior Kitap setimiz ve online hizmetçi öğretmen eğitimi programımız gibi özgün ürünler ile de AR-GE’ye dayalı üniversite-okul işbirliğini tanıtıyoruz. BAU GO ürünümüz ile tüm dünyayla yeni nesil online eğitim platformumuzu paylaşıyoruz. Yerel olarak bilimin ışığında, uygulamanın rehberliğinde geliştirdiğimiz bu ürünler ile ülkemizi uluslararası bir platformda gençlerimiz ile birlikte temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan fuarda eğitim dünyasının tüm paydaşları, eğitimin geleceği, teknoloji ve inovasyon konularındaki güncel gelişmeleri birbirleriyle paylaştı.