Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ ve Malatya'yı sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede hasar gören okulların onarımı ve çocuklara psikolojik destek verilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Depremin ardından öğrencilerin bir an önce eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için hasarlı okulların onarım çalışmaları da başlatılırken, Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) bölgede hasar gören 8 okulun onarımını üstlendi. Malatya Valiliğinde gerçekleşen protokol ile Malatya'da 6, Elazığ'da ise 2 okulun onarımını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) üstlendi. Bölgedeki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ve okullarının tüm kurucu güçleri ile destek oldukları projede okulların onarımının yanı sıra depremden etkilenen 4-14 yaş arası çocuklara psikolojik destek verilmesi için Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümü öğretim üyeleri de görev yapacak.

Kütüphane ve robotik laboratuvarı yapılacak

Malaya Valiliğinde Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve BAU Eğitim Kurumları arasında imzalanan protokol ile deprem bölgesindeki eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesi için, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okulların tamir, bakım ve güçlendirmesini de üstlenildi. Bunun yanı sıra okullara kütüphane ve robotik laboratuvarı kurulumu gibi konularda da destek verilecek.

Enver Yücel: “Öğrenciler derslerinden geri kalmayacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “BUEK ve BAU Global Ailesi olarak depremde hasar gören okulların tadilatı için öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak adına tüm dünyadaki BAU Global kurumları, rektörlerimiz, dekanlarımız ve akademisyenlerimiz ile destek vermeye hazırız. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bu okulların öğrencileri şu anda çadırlarda kalıyor. Bizler de onlara yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceğiz. Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, onarımı sağlanacak okullar; Malatya Doğanyol ilçesinde bulunan Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Türkmen Ortaokulu ile Pütürge ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyon binası, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kale ilçesinden ise İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kale Bent Ortaokulu, Battalgazi ilçesinde Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu ve Elazığ Sivrice Ali Rıza Talay Çok Programlı Anadolu Lisesi.