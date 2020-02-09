Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen ve iki oturumda yapılan sınava ilkokul ve ortaokul için 4, 5, 6, 7, 8; lise için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Sınav süresince velilere, İhlas Kolejinin eğitim sistemini, başarılarını ve yapmış olduğu çalışmaları anlatan tanıtıcı programlar düzenlendi. Sınav sonuçları ise 14 Şubat Cuma günü İhlas Kolejinin web sitesinden açıklanacak. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her zaman olduğu gibi başarıyı sonuna kadar ödüllendireceklerini söyledi. Ayrıca başarılı olan öğrencilere önemli indirim imkânları sağlayacaklarını vurguladı.