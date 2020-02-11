Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263 Uzay Takımı’nın birkaç yıldır dünya çapında büyük başarılara imza attığını söyledi. Takım kaptanı Çağla Aytaç Çufalı “Fırlatması Yeni Zelanda’da olacak. Şu anda üretim aşamasını tamamlamak üzereyiz, test ve deneme aşamalarına geçeceğiz” dedi. Projeye İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Sistemleri Test Laboratuvarının yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesi teknik destek veriyor.