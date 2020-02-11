Mahmut Özay - Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263 Uzay Takımı’nın birkaç yıldır dünya çapında büyük başarılara imza attığını söyledi. Takım kaptanı Çağla Aytaç Çufalı “Fırlatması Yeni Zelanda’da olacak. Şu anda üretim aşamasını tamamlamak üzereyiz, test ve deneme aşamalarına geçeceğiz” dedi. Projeye İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Sistemleri Test Laboratuvarının yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesi teknik destek veriyor.
“Cep uydu”yu fırlatacakları günü bekliyorlar
11.02.2020 - 04:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, tasarladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki “cep uydu”yu 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeyi hedefliyor.
Etiketler : cep uydu,
680596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/680596.aspx
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