MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta sona eren engelli öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar açıklandı. Öğretmen adayları atama sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasından ‘http://personel.meb.gov.tr/‘ sonuçlarına ulaşabilecek. Adaylar e-devlet üzerinden de sonuçlarını sorgulayabilecek.
MEB, 750 engelli öğretmen atamasını gerçekleştirdi
11.02.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 750 engelli öğretmen atamasını gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MEB,Milli Eğitim Bakanlığı,engelli öğretmen ataması,
680723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/680723.aspx
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