Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta sona eren engelli öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar açıklandı. Öğretmen adayları atama sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasından ‘http://personel.meb.gov.tr/‘ sonuçlarına ulaşabilecek. Adaylar e-devlet üzerinden de sonuçlarını sorgulayabilecek.