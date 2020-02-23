Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak
23.02.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Selçuk,
683430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/683430.aspx
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