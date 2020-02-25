Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enver Yücel “Bahçeşehir Üniversitesi olarak burada iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında bir diğeri de birlikte hayat kültürü hakkında. Birlikte yaşama kültürünün nasıl olduğu, neleri kapsadığı üzerine burayı bir üniversite olarak büyük bir laboratuvar olarak değerlendirmek istiyoruz” dedi. Yücel, bir basın mensubunun “Hatay’da bir üniversite mi kurmak istiyorsunuz” sorusuna şöyle cevap verdi: Üniversiteyi tabii ki her noktada kurma gayretindeyiz. Dünyada yedi ülkede üniversitemiz mevcut. ABD, Almanya, Gürcistan, İngiltere ve İstanbul’da üniversitelerimiz var. Hatay’ın kıymeti çok önemli. Buradaki laboratuvarda üniversite kurulması ile ilgili düşüncelerim var ama tabii ki Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) izin verdiği takdirde bunlar olacaktır, bunları da yapma gayreti içerisindeyim.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdiresi Özlem Dağ ise yaptığı açıklamada amaçlarının Bahçeşehir Koleji olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak olduğunu vurguladı.



Toplamda 300 bin TL

Yeşilay’ın bu yıl 10. defa düzenlediği “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019 yılında 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya bu yıl 569 okuldan 483 bin 279 eser başvurdu. Yarışma, toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu sene öğrencilere toplamda 300 bin TL ödül verilecek. Başvurular 28 Şubat’ta sona erecek.



Özel eğitimin saatlerini artırın

Otizmli çocukların aileleri, devletin katkısıyla özel ihtiyaçlı fertlere ücretsiz verilen ayda sekiz saatlik bireysel eğitimin en az 40 saate çıkarılmasını talep ediyor. Kaynaştırma öğrencisi Ceren Gökçe’nin babası ve Otizm Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe, otizmde ilerlemenin tek yolunun ilmî temellere dayalı ve özel eğitimciler tarafından verilen eğitim olduğunu ifade etti.



Mahmut Özay