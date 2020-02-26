Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesindeki “Okullardan Yarınlara” eğitime destek programı, önceki gün başlatıldı. Erdoğan “İmkânı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik, ister okul şeklinde katkıda bulunabilirler” sözleriyle hayırseverleri kampanyaya davet etti. Buna göre destek olmak isteyen hayırseverler, il millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Müdürlükler de şehir genelinde, ihtiyaç duyulan okulların yerleri konusunda bilgi verecek. Daha sonra yardımı yapacak kişi, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığına ait hesaba bağış yapabilecek. Ayrıca, eğitim materyali ve teçhizatlarına ilişkin ayni yardımlar ise tutanak karşılığında doğrudan okulun idaresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı’nın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrenci, sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim görüyor. Özel eğitim kurumları ve diğer eğitim öğretim birimleriyle bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Millî Eğitim Bakanlığının bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Bu arada mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.