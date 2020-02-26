Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylelikle iki öğrenci, Portekiz’de 27 Şubat ila 1 Mart’ta gerçekleştirilecek olan “EYP Portalegre 2020 RSC Konferansı’nda” Türkiye’yi temsil edecek altı kişilik delegasyonun içinde yer almaya hak kazandı. Konuya dair konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Okul olarak yabancı dilde gösterdiğimiz başarıları, uluslararası platformlara da taşıyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın yaşadığı problemleri yakından takip ederek öncelikle bireysel fikirlerini oluşturuyorlar. Daha sonra kulüplerimizde bu sıkıntıları, İngilizce olarak tartışıyorlar” dedi. Yeltekin, öğrenciler ile onları hazırlayan danışman öğretmen Ayşe Ölmez’i tebrik etti. Ölmez de “Öğrencilerimiz, dünyadaki sıkıntılar ile ilgili fikirlerini Portekiz’de sunup yaşıtlarıyla çözüm üretecek” ifadesini kullandı. İHA