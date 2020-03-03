Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geçen sene öğretmenlik için 126 bin 863 başvuru yapıldı. Bakanlık, 41 bin 379 öğretmen tayin ederek bu başvuruların yüzde 32,62’sini karşılamış oldu. Bakanlık geçen sene öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerini de değerlendirmeye aldı. Mazerete bağlı yer değişikliği için 74 bin 859 öğretmen başvururken bunlardan 31 bin 43’ünün tayin ve yer değişikliği talebi yerine getirildi. Geçen sene 13 bin 182 öğretmen ise emekli oldu. Vefat ve istifa gibi sebeplerle ise 1.837 öğretmen kadrosu boşaldı. Faaliyet raporunda MEB’in personel sayısına da yer verildi. Buna göre Bakanlığın hâlihazırda 1 milyon 27 bin 885 personeli bulunuyor.