YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.00 itibarıyla YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, ‘korona virüs’ gündemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Kovid-19’a yönelik üniversitelerde alınan önlemler ve alınması gereken bütün tedbirler görüşülecek. Toplantıya yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak.
YÖK Başkanı Saraç rektörler ve akademisyenlerle bir araya gelecek
11.03.2020 - 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakasının Türkiye’de de görülmesi üzerine rektörler ve akademisyenlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Etiketler : YÖK,
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