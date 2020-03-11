Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.00 itibarıyla YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, ‘korona virüs’ gündemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Kovid-19’a yönelik üniversitelerde alınan önlemler ve alınması gereken bütün tedbirler görüşülecek. Toplantıya yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak.