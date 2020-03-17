Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bulut, bu dönemin bir tatil değil, tedbir ve eğitime ara verme durumunun söz konusu olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

∂ Ebeveynler, çocuğa çok sıkı olamayacak şekilde bir ders programı yapabilir. Bu program mutlaka yazılı olarak öğrencinin çalışma masasına asılmalıdır.

∂ Salgın, çocuklar ve gençler üzerinde farkında olmasalar bile bir psikolojik gerginlik oluşturdu. Bazı gençler, hastalanma ve ölüm korkusu yaşayabilir. Çocukları bilgilendirin.

∂ Çocuklarıyla birlikte açık hava gezintileri, bahçe etkinlikleri ve evde hobi ürünleriyle eğlenceli etkinlikler ve bilimsel deneyler yapabilirler. Hatta birlikte yemek yaparak verimli zaman geçirilebilirler.

∂ Uyku düzeni önemli... Çocuk bunu bozar ise okullar açıldıktan sonra bir süre bu düzenin yeniden oturtulması için zaman gerekeceğinden rutin hayat düzeni değişir.