İstanbul Kapalıçarşı’da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
17.03.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Serbest piyasa,altın,fiyatları,
688711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/688711.aspx
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