YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.
YÖK Başkanı'ndan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
18.03.2020 - 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : YÖK Başkanı Saraç'tan uzaktan eğitim açıklaması,
688851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/688851.aspx
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