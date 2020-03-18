Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.