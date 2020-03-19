Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Detayları açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledİ: 23 Mart’ta uzaktan eğitim ka-pasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkânlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Buna sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart’ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır. Bu eksiklik de YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilecek. TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacak. Uygulama konusuna gelince; üniversitelerimiz senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilir. Başkan Saraç, üniversitelerde vize sınav tarihlerine ilişkin ise “Denetlenebilir olma kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları yönetebileceğini düşünüyoruz. Her üniversitenin kendi şartları içinde yürütebileceğini düşünüyoruz” dedi.