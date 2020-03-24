Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Adnan Menderes'in idamı görüntülerine soruşturma
24.03.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,
690628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/690628.aspx
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