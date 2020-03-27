MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını açıkladı
27.03.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,ÖSYM,
691484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/691484.aspx
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