Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
LGS örnek soru kitapçığı yayımladı
27.03.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : MEB,örnek soru kitapçığı,
691543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/691543.aspx
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