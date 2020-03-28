Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. Buna göre, YKS’de üniversite adayları, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. YKS, 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordine olarak bütün tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARİHLER YENİLENDİ

Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün salgın sebebiyle bütün imtihan tarihlerinin yeniden düzenlendiğini söyledi. Aygün: ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül’de yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim’de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül’de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos’ta uygulanacak.

LGS SORU KİTAPÇIĞI

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı. 7 Haziran’da gerçekleştirilecek sınava ait kitapçığa odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek. Sınavlar dışında Yükseköğretim Kurulu da, uzaktan eğitim sürecine ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Teorik derslerin tamamı için uzaktan eğitimin zorunlu olmadığı belirtilen yazıda, kararın üniversiteler tarafından verileceği ifade edildi.