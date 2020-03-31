Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" ifadelerine yer verdi.