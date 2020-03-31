Selçuk "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
LGS kayıtları otomatik alınacak
31.03.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Etiketler : ziya selçuk,
692511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/692511.aspx
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