Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu amaçla Bakanlık, makine üretimi için AR-GE çalışmalarına başlamıştı. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği ve nisan ayında ilk makinelerin üretileceği bildirildi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "Maske üretimi yapabilecek makine üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız çok iyi mesafe aldılar. Burada amacımız, üretimin bütün aşamalarının bilgi ve becerisine sahip olabilmek ve bunu da ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalarımızla paylaşarak üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlamak" dedi.

Önce temizlik malzemeleri, sonra maske ile tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine yoğunlaştıklarına işaret eden Özer "Süreci Bakanlık olarak illerimizle koordine olarak yürütüyoruz. Bütün talepleri karşılamaya ve bu alanda meslek liseleri olarak ülkemizin ihtiyaçlarına mütevazı katkı veriyoruz. Pilot seçtiğimiz okullara altyapı yatırımını güçlendirmek için kaynaklarımızı hemen transfer ediyoruz" diye konuştu.